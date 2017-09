Barroso: País tem se ‘saído relativamente bem’ da crise política

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira, 1º, no Rio, que é preciso romper com “a onda de negatividade no Brasil”, e que o País tem se “saído relativamente bem” da crise política. Para ele, é possível voltar “a ser uma das sensações do mundo”, “superado o trauma do impeachment” da presidente Dilma Rousseff (PT), ocorrido há um ano.

“Em qualquer ângulo que se queira olhar é devastador, do ponto de vista ético, político e econômico. Mas todos os países atravessam isso. Apesar de tudo, temos nos saído relativamente bem. A situação brasileira, ruim como possa parecer, é melhor do que a dos nossos concorrentes diretos, como Rússia, Índia, China, África do Sul.”

LEIA TAMBÉM: Moro manda comunicar Lula sobre bloqueio de bens

Ele está ministrando a aula inaugural de um curso de pós-graduação em direito e advocacia pública da Procuradoria Geral do Estado do Rio. Falando a uma plateia jovem, em sua maioria, Barroso passou uma mensagem de esperança no futuro, dizendo-se numa “onda otimista, um pouco contra a corrente”.