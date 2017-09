Barroso defende, em palestra nos EUA, adoção do distrital misto no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira, 8, ver dificuldades com o sistema eleitoral brasileiro para a escolha de deputados, que, segundo ele, “gera resultados ruins”. “Precisamos melhorar a representatividade do parlamento”, afirmou.

Barroso defendeu a adoção do sistema distrital misto, que está em discussão no Congresso e pelo qual o eleitor tem que votar duas vezes: no candidato de seu distrito e outra em uma lista fechada de nomes. Ele também apoia a cláusula de barreira, que reduziria o número de partidos, e o fim das coligações.

De acordo com o ministro, o sistema eleitoral no Brasil é muito caro. “O sistema em lista eleitoral não funciona e não presta contas à sociedade”, disse, emendando que, com o sistema em lista, “o eleitor não sabe no fundo em quem votou”. Ainda na avaliação dele, o sistema partidário no Brasil tornou-se um negócio privado.