Barroso critica Temer na TV e diz que juízo político do presidente seria ‘severo’

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que, se fosse fazer um juízo político do presidente Michel Temer (PMDB), sua opinião seria “severa”. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, exibida na TV Globo na madrugada desta quarta-feira, 23), o magistrado criticou o peemedebista por escolher o deputado José Mendonça Filho (DEM) como ministro da Educação.

“O Michel Temer é um jurista que escreve com clareza, domina os conceitos e certamente pode ser qualificado como um constitucionalista”, disse Barroso, ao ser provocado para comentar sobre as características de Temer como jurista. “Esse é um juízo técnico, não é um juízo político. O juízo político eu não posso fazer, mas talvez fosse mais severo”, completou.

Ao defender um programa de educação de qualidade no País, o ministro do STF afirmou que Temer deveria ter sido tão cuidadoso na escolha do ministro da Educação quanto foi na definição de nomes para a equipe econômica ao assumir o poder. Para Barroso, o governo fez um grande debate para escolher o ministro da Fazenda e os presidentes do Banco Central e do BNDES, mas não fez a mesma coisa com a Educação.