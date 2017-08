Barata e Lélis Teixeira deixam presídio no Rio

O empresário Jacob Barata Filho e o ex-presidente da Fetranspor, Lélis Teixeira, deixaram na manhã deste sábado o presídio de Benfica, onde ficava o antigo Batalhão Especial Prisional (BEP). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Os dois são réus na Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato que desmontou esquema de corrupção no setor de transportes do Rio, e tiveram ontem a soltura ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Na decisão, o ministro determinou o recolhimento domiciliar, a retenção de passaporte e a proibição de contato com outros investigados na ação.