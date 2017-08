Bancada ruralista ‘foi comprada’, diz Carlos Zarattini

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) criticou a política econômica do presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e afirmou que o governo terá que aumentar a meta de déficit primário. “Provavelmente governo terá que encaminhar projeto para aumentar déficit.”

Zarattini também criticou em seu discurso a reforma trabalhista, dizendo que ela retirou direitos dos brasileiros. “O poder patronal foi substancialmente aumentado.” O deputado ressaltou ainda que a reforma da Previdência é excludente e impede os brasileiros de se aposentarem.

LEIA TAMBÉM: Base reclama de falta de registro de presença de parlamentares da oposição

O parlamentar criticou a austeridade do governo e o aumento do déficit público. Segundo ele, Temer quer desmontar o parque industrial brasileiro e ainda entregar o petróleo do pré-sal para estrangeiros, além de vender usinas da Eletrobras a baixos preços, disse Zarattini em seu discurso. “Estamos prontos para votar pelo afastamento de Michel Temer”, afirmou o deputado paulista.