Bancada do PT votou em unanimidade pelo afastamento de Temer, diz Gleisi

A presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora paranaense Gleisi Hoffman, publicou uma nota no site oficial do partido em que comenta a atuação dos parlamentares petistas na sessão que definiu, ontem, o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva.

“A bancada do Partido dos Trabalhadores deu mais uma demonstração de seu compromisso com o povo brasileiro ao posicionar-se por unanimidade pelo afastamento de Michel Temer da Presidência da República”, escreveu a senadora. A bancada do PT na Câmara dos Deputados conta com 68 parlamentares.

Para Gleisi, o governo Temer está “desmontando o Brasil e envergonhando nosso povo”. Entre os “desmontes” promovidos pelo governo, a senadora citou o congelamento de investimentos públicos por 20 anos, desfiguração do uso de recursos do pré-sal, além da reforma trabalhista.