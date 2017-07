‘Bancada do boi’ vai almoçar com Temer na véspera da votação, diz Nilson Leitão

Às vésperas da votação que deve decidir o futuro político do seu governo, Michel Temer irá se encontrar com integrantes da Frente Parlamentar pela Agropecuária, mais conhecida como “bancada do Boi”, que conta com 209 deputados – suficientes, por exemplo, para barrar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele por corrupção passiva (172 votos).

O deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), presidente da Frente, afirmou que um almoço com o presidente Temer está marcado para amanhã (terça-feira), na sede da Frente dentro do próprio Congresso. “A ideia é falar de licenciamento ambiental e entregar um manifesto sobre os benefícios do Biodisel”, conta. “Claro, que, eventualmente, outras pautas e assuntos podem surgir”, completa Leitão.

Até agora, a bancada tem sido atendida pelo governo federal. Temer destravou os principais pontos da chamada “Pauta Positiva” apresentada pela Frente. Entre os itens da pauta, destaca-se a medida provisória que permite a legalização em massa de áreas públicas invadida, apelidada por ambientalistas de “MP da Grilagem” e o projeto que alterou os limites da Floresta Nacional do Jamanxim, no Pará.