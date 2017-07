Audiência pública sobre empréstimo de R$ 3,5 bi ao Rio termina em confusão

Terminou em confusão a audiência pública realizada na tarde desta terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio sobre a operação de crédito de até R$ 3,5 bilhões, que integra o plano de recuperação fiscal do governo fluminense. Antes de completar uma hora de audiência, funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) que estavam na plateia do auditório da secretaria elevaram o tom dos protestos e pediram a suspensão da sessão. Alguns representantes de bancos que participavam da audiência aproveitaram para deixar o local.

Os funcionários da estatal de saneamento acompanharam a audiência porque a privatização da Cedae será dada como contragarantia para a operação de crédito, garantida pela União. Funcionários da companhia também participaram de um protesto em frente à sede da Secretaria de Fazenda, local da audiência. O empréstimo é uma das medidas do plano de recuperação, prevista desde o termo de compromisso firmado entre o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) e o governo federal em janeiro.

Cumprida a etapa da audiência pública, o subsecretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, demonstrou otimismo ao estimar que o edital para seleção da instituição financeira, ou do consórcio de bancos, que fará o empréstimo poderá ser lançado entre fim de agosto e início de setembro. Na segunda-feira, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que poderá participar como organizador do consórcio, mas a maioria dos recursos do empréstimo deverá vir de bancos privados, pois, por lei, instituições públicas não podem emprestar para gastos com pessoal.