Ataídes Oliveira diz ter compromisso de Eunício para instalação de CPMI da JBS

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta terça-feira, 5, que já acertou com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a JBS. Segundo o senador tucano, ficou acertado com Eunício que a CPMI será instalada ainda nesta tarde. Como foi um dos responsáveis pela convocação da CPMI, Oliveira deve assumir a presidência do colegiado.

A intenção de Ataídes Oliveira é convocar os membros da CPMI para uma reunião ainda nesta terça-feira e colocar em votação requerimentos para convocação dos envolvidos. “Devo assumir a presidência da CPMI, como é de praxe, e imediatamente vou colocar diversos requerimentos em votação. Estou com requerimentos para convocar Rodrigo Janot (procurador-geral da República), Marcelo Miller, os irmãos Joesley e o executivo Ricardo Saud”, explicou.

Como se trata de uma CPMI, caso os requerimentos sejam mesmo aprovados, as autoridades são obrigadas a comparecer à comissão para prestar esclarecimentos. A única preocupação de Ataídes Oliveira é quanto ao quórum mínimo para que a votação seja realizada ainda nesta terça. O parlamentar disse também que vai indagar o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso.