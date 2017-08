Assessora pessoal de Marcela Temer recebe apartamento funcional

Lotada no gabinete do presidente Michel Temer, a funcionária Cíntia Borba Nogueira, assessora pessoal da primeira-dama Marcela Temer, foi contemplada com um dos 76 imóveis funcionais que a Presidência da República dispõe em quadras nobres de Brasília.

Cíntia acompanha sempre Marcela no dia a dia, cuidando não só de funções administrativas do Palácio do Jaburu, residência oficial do casal presidencial, mas também de questões pessoais, respondendo e-mails e até mesmo demandas de agenda da primeira-dama.

A concessão do imóvel foi solicitado em 27 de setembro do ano passado, quatro dias depois de Cíntia ter chegado ao Planalto para ocupar um DAS-4, com salário de R$ 9,4 mil, para assessorar Marcela, foi criticada por servidores que não quiseram se identificar alegando que havia outras pessoas na fila à sua frente.