Arcebispo de Porto Alegre realiza missa em velório de Teori

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, realiza nesta tarde de sábado (21) a missa de corpo presente do ministro do STF Teori Zavascki, no cemitério Jardim da Paz, na zona leste da capital gaúcha. A cerimônia é fechada para familiares e amigos. Poucas autoridades estão presentes, entre elas o colega de corte Edson Fachin.