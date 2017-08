Após vitória na Câmara, Temer recebe vários parlamentares em seu gabinete

No dia seguinte à derrubada da denúncia na Câmara, o presidente Michel Temer segue com a agenda extensa e as portas do gabinete abertas a parlamentares. Além de receber deputados e senadores, Temer fará uma ampla reunião com representantes da área da saúde na tarde desta quinta-feira, 3, e também vai receber o presidente da Caixa Econômica Federal.

Na atualização divulgada nesta tarde pela assessoria de imprensa, foi incluído também o encontro às 11h30 com o deputado Wladimir Costa (SD-PA), que diz ter feito uma tatuagem definitiva com o nome do presidente.

Ao meio-dia, Temer recebeu o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG). Às 12h30, o presidente esteve com o Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do governo na Câmara do Deputados, e com o deputado Beto Mansur (PRB-SP). Às 13h, recebeu a deputada Soraya Santos (PMDB-RJ).