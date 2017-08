Após ser recebido com faixas ‘Doria presidente’, prefeito nega ser candidato

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), negou nesta segunda-feira, 14, em Palmas, ser candidato a presidente. “Vim buscar ensinamentos positivos em Palmas, principalmente na área de Educação”, afirmou, ao ser recebido com faixas com a frase “Tocantins quer Doria presidente” e por militantes com camisetas que “antecipavam” a campanha de 2018.

O prefeito viajou a convite do senador tucano Ataídes Oliveira (TO), que afirmou desconhecer o responsável pela criação tanto da camiseta como das faixas com os dizeres “Doria Presidente”.

LEIA TAMBÉM: Presidente da CMO confirma deputado Marcus Pestana como relator da LDO de 2018

O prefeito da capital tocantinense, Carlos Amastha (PSB), e o deputado estadual Olyntho Neto (PSDB) negaram ter mandado pôr as faixas pró-Doria presidente e distribuído camisetas. “São fãs, pessoas que querem ver o Brasil no rumo certo”, alegou Olyntho. No entanto, na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, quatro portadores de faixas, trajados com as camisetas, confirmaram ser funcionários do deputado estadual do PSDB do Tocantins.