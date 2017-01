Após prisão por exploração sexual infantil, irmão de Garotinho toma posse

Tomou posse nesta quarta-feira, 4, como deputado federal Nelson Nahim Mateus de Oliveira (PSD-RJ), irmão do ex-governador do Rio Anthony Garotinho. Nahim é suplente e assume o mandato no lugar de Índio da Costa (PSD-RJ), licenciado para ocupar um cargo na administração da capital fluminense.

O novo deputado foi preso em junho passado em uma ação da Polícia Civil e do Ministério Público junto com outras 11 pessoas acusadas de participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, em Campos de Goytacazes, no norte fluminense. O parlamentar foi solto em outubro passado após habeas corpus concedido pela Justiça.

Até o momento, 19 deputados renunciaram ao mandato de deputado para assumir o cargo de prefeito ou vice-prefeito. Três parlamentares se licenciaram para trabalhar como secretários municipais.