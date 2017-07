Após passar fim de semana em SP em reuniões, Temer embarca para Brasília

O presidente Michel Temer embarcou no final da manhã desta segunda-feira, 24, de São Paulo com destino a Brasília. A agenda do presidente já indicava despachos internos a partir das 10 horas no Palácio do Planalto.

Após passar o fim de semana na capital paulista, em reuniões que traçaram mais alguns passos de sua defesa da denúncia por corrupção passiva e em meio a tentativas de arrefecer a crise causada com empresários por causa do aumento de impostos, Temer inicia esta semana com a “agenda vazia”.

Apesar disso, Temer deve continuar recebendo aliados para concentrar os esforços em atrair parlamentares indecisos em relação à votação da denúncia marcada para o dia 2 de agosto na Câmara.