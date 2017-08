Após ‘ovada’, Doria participa de ação que distribui omelete a moradores de rua

‘Ovada’

Na segunda-feira, o prefeito foi para a capital baiana para receber da Câmara Municipal título de cidadão soteropolitano. No caminho para o evento, manifestantes atiraram ovos em Doria e no prefeito de Salvador, ACM Neto, que andavam lado a lado. Doria foi atingido por um ovo na cabeça.

“Esse é o caminho do Lula, do PT, das esquerdas, que querem isso. A intransigência, a agressividade, a tentativa de amedrontar e intimidar. A mim, não intimidam, estou aqui pra receber o título e vou receber ao lado do prefeito de Salvador”, disse o prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais, após o ataque. O prefeito terminou o vídeo com uma provocação: “Vão para a Venezuela”.