Após ‘maratona’ de reuniões, Temer retoma conversas com Maia e outros deputados

Depois de uma terça-feira de mais de 15 horas de audiências com parlamentares, ministros e até governadores, o presidente Michel Temer recomeça os trabalhos nesta quarta-feira às 8h30, quando recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e os deputados Paulinho da Força (SD-SP) e Bebeto Galvão (PSB-BA). O encontro será realizado no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente.

Nesta quarta-feira, o presidente vai – por meio de seu advogado Antonio Claudio Mariz – apresentar a sua defesa contra a denúncia por corrupção passiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Como Mariz estará em Brasília, segundo fontes do Planalto, é provável que os dois se encontrem ainda pela manhã para acertar os detalhes finais da defesa.

Conforme a agenda divulgada pela assessoria, Temer recebe o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, às 11h30, no Palácio do Planalto. Depois, ao meio-dia, Temer recebe o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Na parte da tarde, a agenda do presidente ainda está aberta. Segundo interlocutores, ele deve acompanhar a sustentação da defesa de seu advogado na CCJ.