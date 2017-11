Após entregar carta de demissão, ministro participou de cerimônia com ‘eleitores’

O agora ex-ministro das Cidades, Bruno Araújo, fez um discurso no Palácio do Planalto depois de já ter entregado ao presidente Michel Temer a sua carta de demissão e trouxe ao Planalto alguns beneficiários do programa do seu Estado natal, Pernambuco. No discurso, Araújo afirmou que o “País responde com velocidade e governança” e que tinha sido testemunha disso. “Eu testemunhei isso nesse período no ministério”, afirmou. Em outra parte de sua fala, o então ministro disse que não tinha a menor dúvida de que deixava bons exemplos.

O evento desta segunda-feira, 13, foi agendado na semana passada depois de duas visitas canceladas pelo presidente Temer a Caruru (PE), que foi escolhida como espécie de cidade piloto do programa. Alguns aliados acusavam o então ministro tucano de usar o programa cartão reforma e outras ações das Cidades, que é uma pasta com bom orçamento e visibilidade, como palanque.

A cerimônia desta segunda-feira no Planalto foi marcada justamente pela presença da população comum, já que três moradores de Caruru foram trazidos para simbolicamente receber das mãos do presidente e do ministro o cartão reforma. Luiz Santos da Silva, Maria do Socorro da Silva Rosado e Valéria Ana da Silva representam os 150 moradores do bairro de São João da Escócia, em Caruaru (PE). Silva chegou a discursar no evento para agradecer o benefício que dará a cada família R$ 6 mil, em média. Temer ao agradecer a presença dos beneficiários se atrapalhou na hora de mencionar Luiz Santos e ficou alguns segundos “procurando” o seu nome.