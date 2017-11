Após decisão do TRF2, Albertassi e Melo se apresentam à PF no Rio

Os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, ambos do PMDB, já se apresentaram na sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Eles serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e logo após encaminhados à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, para cumprir prisão preventiva.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), ainda é aguardado. Mais cedo, por unanimidade, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no Rio, determinaram o restabelecimento da prisão dos trio. Albertassi se apresentou minutos após a decisão, e Melo por volta das 15h40.

LEIA TAMBÉM: Haddad, Delfim Neto e Belluzo também prestam condolências a Mantega

O relator do caso, Abel Gomes, argumentou que o alvará de soltura, determinado em votação entre os deputados da Alerj na última sexta-feira, 17, não passou pelo tribunal. “O ato de revogação da prisão só poderia ser expedido por órgão competente, o Judiciário, que portanto somos nós. Por óbvio, só expede alvará de soltura quem expede alvará de prisão”, sustentou o desembargador.