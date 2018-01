Após almoço com Silvio Santos, Temer diz que deve participar de programas do SBT

O presidente Michel Temer usou nesta segunda-feira, 8, as redes sociais para destacar o encontro que teve ontem, em São Paulo, com o dono do SBT, Silvio Santos. Além de duas fotos com o apresentador, Temer escreveu uma mensagem que diz que “o esforço pela reforma da Previdência começa a dar resultado”. “Convidado por Silvio Santos para um almoço em sua casa, ontem, fiquei entusiasmado com o interesse do apresentador no tema e acertamos que vamos debater o assunto em programas do SBT”, disse.

Temer foi acompanhado do ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral) e do marqueteiro Elsinho Mouco. O encontro, que durou mais de três horas, não foi divulgado pela assessoria de imprensa do Planalto.

Segundo auxiliares do presidente, Temer deve ir para São Paulo gravar suas participações para o SBT no próximo dia 18. A ideia é participar, inclusive, de um programa de auditório e também do programa do Ratinho.