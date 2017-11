Após almoço com governadores, Temer receberá Rodrigo Maia no Alvorada

O presidente Michel Temer, que neste momento almoça com um grupo de governadores no Palácio do Alvorada, receberá depois do encontro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também na antiga residência oficial da presidência. No encontro de Maia – que foi incluído na agenda oficial nesta tarde -, tem prevista a presença do deputado Fabio Faria (PSD-RN) e do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria.

Depois, conforme a agenda oficial, Temer participa da cerimônia de posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy. Apesar de o Planalto ainda não confirmar oficialmente, interlocutores do presidente confirmam que o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) também tomará posse hoje no lugar de Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo.

Agenda