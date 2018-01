Após 4 anos, Davos terá presença de um presidente brasileiro

O presidente Michel Temer deve desembarcar no dia 23 de janeiro em Davos para integrar o Fórum Econômico Mundial no dia seguinte. Essa será a primeira participação do Brasil desde 2014 com uma representação de chefe de Estado.

Outro político brasileiro que deve viajar até Davos é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Oficialmente, a participação do tucano se justifica por conta de São Paulo ter sido escolhida para receber, nos próximos meses, a reunião regional do Fórum Econômico de Davos na América Latina. A assessoria de imprensa do governador disse à reportagem que, apesar de o nome de Alckmin constar na programação do evento, ainda não há a confirmação da viagem.

LEIA TAMBÉM: Ministro da Justiça defende prisão após condenação em segunda instância

Nos bastidores, organizadores admitem que a presença do tucano seria de interesse de empresários, curiosos para conhecer quem são os pretendentes ao cargo de presidente do País.