Ao lado de Alckmin, Doria evita falar sobre candidatura em 2018

Ao participar nesta segunda-feira, 28, de evento ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito da capital paulista, João Doria, ressaltou seu foco na gestão municipal e, numa referência a rumores sobre a disputa entre ambos pela indicação do PSDB à eleição presidencial do ano que vem, assinalou que, enquanto alguns perdem tempo com “fofocas”, os dois fazem parcerias em políticas públicas.

Doria evitou responder, contudo, se pretende ser candidato na corrida pelo Palácio do Planalto do ano que vem. “Não se trata de descartar, nem de encartar, trata-se de priorizar e a prioridade é a prefeitura de São Paulo”, disse o prefeito quando questionado se descartaria concorrer pelo pleito do qual Alckmin, seu padrinho político, já manifestou interesse.

LEIA TAMBÉM: Temer passa a manhã no Jaburu

Ao lado do governador numa entrevista dada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, Doria afirmou que tanto ele quanto Alckmin estão preocupados com a gestão pública. “Estamos imunes a esse tipo de colocação ou posições dessa natureza. Nosso grande objetivo é fazer gestão”, assinalou em mais uma resposta sobre quais são suas ambições em relação às eleições do ano que vem.