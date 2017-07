Antônio Mariz chega à Câmara para protocolar defesa de Temer

O advogado Antônio Claudio Mariz de Oliveira chegou na tarde desta quarta-feira, 5, à Câmara dos Deputados para protocolar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara a defesa do presidente Michel Temer. O documento escrito será anexado à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que será analisada pelo relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ). A previsão é de que Zveiter apresente o parecer na segunda-feira, 10.

Mariz chegou à Câmara acompanhado do vice-líder do governo, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS); do vice-líder do PMDB, deputado Carlos Marun (MS). Também acompanhava o grupo o advogado Gustavo Guedes.

Neste momento, Mariz está sendo recebido pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), para protocolar a defesa.