Antecessor de Paulo Roberto Costa é alvo de inquérito da PF

Em nova frente de investigação, a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba apura o envolvimento de Rogério Manso em um esquema de pagamento de propina na área de compra e venda (trading) de combustíveis e derivados de petróleo da Petrobras. Manso antecedeu Paulo Roberto Costa, um dos primeiros delatores da Lava Jato, na Diretoria de Abastecimento da estatal.

Ele foi apontado por delatores como um nome “do PSDB” na diretoria, mas que teria atuado também para captar dinheiro para campanhas de petistas. O ex-diretor rechaça as acusações.

LEIA TAMBÉM: Executiva do PR adia votação de processo de expulsão de Clarissa Garotinho

O inquérito foi instaurado em 29 de agosto de 2016 pela delegada Erika Mialik Marena para apurar suspeitas de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa e tem como investigados, além de Manso, o ex-braço direito de Paulo Roberto Costa, José Raimundo Brandão Pereira, e o executivo Mariano Marcondes Ferraz – preso preventivamente no ano passado pela Lava Jato.

Também são investigadas duas empresas multinacionais que mantiveram negócios com a Petrobras na área de trading.

Na portaria que determinou a abertura do inquérito, a delegada Erika apontou a suspeita de pagamento de propinas “em data inicial possivelmente anterior ao ano de 2004 e que se seguiu possivelmente até 2012”.

LEIA TAMBÉM: Celular de Maia é divulgado na internet para pressionar contra anistia ao caixa 2

As citações a Manso surgiram nas delações premiadas de outro ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, da área Internacional, e do ex-senador e também ex-diretor da estatal Delcídio Amaral.

Procurado pela reportagem, Manso disse que não tem conhecimento sobre o inquérito. Ele afirma que jamais cometeu irregularidades em sua carreira. “Jamais realizei ou permiti que alguém realizasse qualquer ato ilícito que pudesse prejudicar a Companhia a que servi, com orgulho, durante 28 anos.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.