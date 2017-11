Anônimos e ‘famosos’ são alvo na 10ª vara

Na primeira sexta-feira de outubro, um executivo da cúpula do Grupo J&F esteve no 4.º andar do prédio da Justiça Federal em Brasília buscando informações sobre o bloqueio de bens da família do empresário Joesley Batista, na casa dos R$ 60 milhões. Saiu de lá com os dados que queria, assessorado pelo advogado de um grande escritório. Na mesma semana, uma mulher chegou com a anotação “10.ª Vara” em um papel depois de descobrir que sua conta estava bloqueada por uma “dívida” de R$ 20 mil feita em seu nome. Ela teve de buscar orientação gratuita na Defensoria Pública.

Do ex-presidente Fernando Collor à Lava Jato, a 10.ª Vara Federal de Brasília é uma das duas que recebem processos criminais na capital do País e a única com especialização em lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro. A especialização, no entanto, não implica exclusividade. Em meio a grandes operações policiais, a vara continua a receber casos comuns.

Estão lá investigações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ex-ministros Guido Mantega (PT) e Geddel Vieira Lima (PMDB), o ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o corretor Lúcio Funaro, apontado como operador do PMDB, além de empresários de J&F, Odebrecht, Bradesco, Gerdau e outras grandes empresas.