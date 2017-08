Amazonino Mendes promete trabalho e critica Eduardo Braga

O candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, votou, na manhã deste domingo, às 9h05, no segundo turno das eleições suplementares do Estado, e disse que se eleito nos 90 primeiros dias de seu governo promete trabalho e suor.

Amazonino Mendes aparece em primeira colocação nas pesquisas de intenção de voto, e disse que três meses dá pra fazer muita coisa. “Não posso precisar (o que dá para fazer) porque não sou adivinho, mas a gente promete trabalho e suor”, afirmou. O candidato disse ainda que acompanhará a apuração do resultado na casa dele com amigos.

Sobre o adversário, o ex-ministro Eduardo Braga, Amazonino disse que não tem raiva do político. “Não tenho raiva, nem ira (do Braga), fui eu quem o ajudou a ser governador, prefeito, organizei a vida dele, todos os insultos que ele me faz é a fraqueza dele”, pontuou.