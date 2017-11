Alvo da Operação Cadeia Velha, Paulo Melo também se licencia da Alerj

O deputado Paulo Melo também pediu licença do cargo, assim como fizeram o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani e o deputado Edson Albertassi, líder do governo Luiz Fernando Pezão, alvos da operação Cadeia Velha. Todos são do PMDB.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Melo na manhã desta terça-feira, 21. Ele ficará fora de suas atividades no Legislativo fluminense até o fim do recesso parlamentar, em janeiro.

Picciani foi o primeiro a anunciar a licença, no último domingo, 19. A assessoria da Alerj respondeu que ele não receberá remuneração neste período, mas mantém o foro privilegiado. Picciani afirmou que iria se dedicar à sua defesa na Justiça no período do afastamento, retornando ao cargo apenas no ano que vem.