Aliado de Aécio sugere aumentar teto de doações de pessoas físicas

Enquanto o Congresso vive um impasse sobre a aprovação do fundo eleitoral público para financiar as campanhas a partir de 2018, o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) sugere elevar o teto nominal para as doações de pessoas físicas. Pela sugestão do parlamentar, um doador poderia contribuir com até 30 salários mínimos para cada cargo em disputa – em 2018, são cinco cargos eletivos -, respeitando o limite de 10% do rendimento anual bruto do ano anterior. O texto atual do relator da reforma política, Vicente Cândido (PT-SP), fala em 10 salários mínimos para cada cargo, também limitado ao rendimento anual.

A justificativa do aliado do senador Aécio Neves (PSDB-MG) é que o fundo “subiu no telhado” e que dificilmente será aprovado até o início de outubro, para valer já para as eleições de 2018.

“A tendência é que o fundo não passe, em função das manifestações da sociedade, das pressões via redes sociais. É o pior momento para se aprovar, em função da crise fiscal”, disse o parlamentar. “Não tem outro caminho, a democracia tem custo. Só restará as doações de pessoas físicas”, afirmou.