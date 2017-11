Alguns delegados da PF tiveram desvios político-partidários, diz novo diretor

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, negou nesta terça-feira (14) que seu nome tenha sido indicado ao cargo por políticos do PMDB, entre eles o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e o ex-senador José Sarney (AP). Em entrevista, ele disse que pretende trabalhar para unir a corporação.

O sr. é apontado como apadrinhado do ministro Eliseu Padilha, do ex-senador José Sarney e do ministro do TCU Augusto Nardes. Qual sua relação com eles?

LEIA TAMBÉM: Estado do Rio pagará mais uma parcela dos salários de agosto na sexta-feira

Não tenho relação nenhuma nem com o ministro Padilha nem com o ex-presidente Sarney. O ministro Nardes conheci em missão na África do Sul. Como eu era adido policial foi pedido que eu fizesse trabalho de apoio e segurança. Quando a gente voltou ao Brasil o ministro conversou com o Leandro Daiello sobre a possibilidade de eu ajudar no TCU para que fosse feito lá um gabinete de segurança institucional. O ministro Padilha eu não conheço pessoalmente. Conheci no Palácio do Planalto quando teve a confirmação da indicação. Dizer que eu sou apadrinhado do Sarney, eu não o conheci em momento algum quando estava no Maranhão, encontrei com ele uma única vez aqui em Brasília.