Alexandre Baldy é nomeado ministro das Cidades

O Palácio do Planalto formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22, a nomeação do deputado Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga (sem partido-GO) para o comando do Ministério das Cidades. Baldy assume o posto em substituição ao deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do cargo na semana passada, antecipando a reforma ministerial que será feita pelo presidente Michel Temer. A posse do novo ministro ocorrerá nesta quarta, às 15h30, em cerimônia no Palácio do Planalto.