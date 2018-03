Alckmin vota nas prévias do PSDB e participa de agenda conjunta com Doria

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, votou antes das 10h deste domingo, 18, no diretório do Butantã, nas prévias que definirão o candidato do PSDB ao governo paulista.

Pré-candidato à presidência da República, ele mantém uma postura neutra nessa disputa, que ocorre em meio a um cenário de polarização entre o prefeito João Doria e outros três pré-candidatos – José Aníbal, Floriano Pesaro e Luiz Felipe D’Ávila – que acusam a direção do partido de favorecer o prefeito na disputa. Lu Alckmin, esposa do governador, também votou no diretório do Butantã.

Após votar, Alckmin seguiu para a inauguração de um conjunto habitacional no bairro do Jaraguá, zona norte da cidade. João Doria e o vice-prefeito Bruno Covas o aguardaram no local por cerca de 40 minutos.

Doria e Bruno Covas estão acompanhados de deputados federais, secretários estaduais e municipais, além de vereadores, em clima de vitória nas prévias de hoje. Ao chegar, Alckmin cumprimentou formalmente Doria, que já estava no palco do evento.

Um dos concorrentes nas prévias, Luiz Felipe D’Ávila votou às 10hs no diretório zonal de Pinheiros. Ele votou sem claque e estava acompanhado da esposa. “Não arrisco um resultado porque nunca houve prévias estaduais antes”, disse ele ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Espero que todos acordem mais calmos hoje”, emendou.