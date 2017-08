Alckmin recua, segue Aécio e diz que desembarque do governo é caso superado

A questão do desembarque do PSDB do governo federal está superada, admitiu nesta quinta-feira, 10, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em entrevista à Radio Gaúcha, Alckmin, um dos líderes favoráveis à saída do partido da base do presidente Michel Temer, afirmou ainda que o peemedebista tem um grande problema de legitimidade, algo que só pode ser resolvido nas urnas. Até então, o discurso de Alckmin era de que a legenda deveria desembarcar do governo após as reformas.

“Acho que está superada esta questão. Vamos votar as reformas independente de estar no governo”, declarou Alckmin quando questionado sobre a permanência ou não dentro da coalizão do governo. “Os ministros vão acabar saindo até porque a maioria deles é candidato. Então isto depende do foro íntimo de cada um e do presidente”, acrescentou.

Foto: Mastrangelo Reino / A2 img

Os comentários de Alckmin ecoam o discurso de ontem do senador e presidente licenciado da sigla, Aécio Neves (MG). Visto como um dos principais caciques que defendem a permanência dentro do governo Temer, o mineiro afirmou ontem, durante a reunião da executiva nacional do PSDB, em Brasília, que a divisão dentro do próprio partido em relação ao apoio a Temer estava superada.