Alckmin receberá Jovair e Maia, mas diz que não interferirá na eleição da Câmara

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, informou nesta terça-feira (10) que tem confirmada a visita de dois dos principais candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, mas adiantou que não vai interferir na eleição da mesa diretora do Legislativo.

Após participar de cerimônia sobre a liberação de recursos federais ao sistema público de saúde do Estado, Alckmin disse que se encontrará com o deputado Jovair Arantes (PTB) na sexta-feira e, na segunda-feira, com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que tem o apoio velado do Palácio do Planalto na disputa.

LEIA TAMBÉM: PSB deve indenização por acidente que matou Campos

Politicamente fortalecido pela vitória de candidatos apoiados por ele nas eleições municipais de outubro, o governador paulista afirmou ainda que está disponível a se reunir também com Rogério Rosso (PSD), um dos líderes do chamado Centrão. “Se o Rosso também quiser, vou receber”, adiantando que não vai apoiar publicamente nenhum dos candidatos.

“Não vou interferir para nenhum deles. Esse é um assunto interno da Câmara dos Deputados”, disse Alckmin. O governador acrescentou que vai aproveitar esses encontros para apresentar preocupações sobre temas em discussão no Congresso, bem como discutir projetos que precisam de avanços ou de modificações de texto.