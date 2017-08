Alckmin ensaia discurso contra a radicalização

Se o prefeito de São Paulo, João Doria, quer ser visto como o anti-Lula, o governador Geraldo Alckmin parece querer se cacifar como o anti-Doria dentro do PSDB, pelo menos no que diz respeito à retórica política.

Na contramão do discurso repisado pelo prefeito, Alckmin afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que buscará uma conciliação política no País. O aceno de Alckmin é, sobretudo, para a parcela do eleitorado cansada da polarização, o chamado “Fla x Flu ideológico”, e para setores do empresariado cansados dos sobressaltos provocados pela política nos últimos anos.

Um importante banqueiro afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que nomes fortes do setor financeiro e do empresariado avaliam apoiar no ano que vem um candidato com larga experiência administrativa na esfera pública. Alckmin está no quarto mandato como governador, enquanto Doria completou seu sétimo mês à frente da capital paulista.