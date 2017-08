Alckmin e Duarte Nogueira destacam em vídeo liberação por Temer para aeroporto

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que nesta quarta-feira, 23, admitiu a pretensão de concorrer à Presidência em 2018, participou de um evento a portas fechadas com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e depois gravou um vídeo ao lado do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, para destacar a liberação de R$ 88 milhões para obras de ampliação do aeroporto da cidade do interior paulista.

“Acabamos de assinar com o presidente Temer, o ministro Mauricio Quintella (Transportes) e o Departamento Aeroviário do Estado de são Paulo (Daesp), o convênio de R$ 88 milhões. Agora, a Daesp vai licitar o projeto para que a gente em seguida possa licitar as obras, tanto do terminal quanto da parte aeroportuária de aviação”, disse o governador tucano ao lado do prefeito que é seu correligionário.

Alckmin e Nogueira deixaram o Palácio do Planalto sem falar com jornalistas. Na quarta, Nogueira integrou uma comitiva de prefeitos do PSDB que se encontrou com o presidente interino do PSDB, Tasso Jereissatti, para manifestar apoio por sua permanência no comando do partido até dezembro, quando acontecerá a Convenção Nacional da sigla. Tasso foi o responsável pelo programa do partido que criticou o “presidencialismo de cooptação”, incluindo o governo Temer.