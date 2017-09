Alckmin e Doria voltam a se encontrar em desfile de sete de setembro

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, João Doria – que travam uma disputa velada pela indicação do PSDB à eleição presidencial de 2018 – acompanham, no Sambódromo do Anhembi, o desfile cívico e militar em comemoração do dia da Independência.

Entre integrantes das Forças Armadas, de órgãos da segurança pública e alunos de escolas militares ou das redes de ensino municipal e estadual, mais de 8 mil pessoas vão participar do desfile. O evento, como já ocorreu em edições anteriores, é também marcado por algumas manifestações, expressas em faixas e gritos vindos da arquibancada, em apoio à intervenção militar no governo federal.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Maia mantém presidente interino da Câmara sob tutela

Alckmin e Doria, que já tinham se encontrado na segunda-feira em fórum organizado pela revista Exame, assistem ao desfile no palanque das autoridades e devem dar entrevistas separadamente à imprensa.