Alckmin e Doria medem forças em diretórios de SP

Com a decisão da Executiva Nacional do PSDB de antecipar as convenções municipais e estaduais do partido, aliados do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria buscam correligionários afinados com seus projetos eleitorais para ocupar postos-chave na máquina partidária.

Ambos tiveram atritos com os atuais dirigentes do partido – Alckmin com o presidente do PSDB paulista, deputado estadual Pedro Tobias, e Doria com o presidente do diretório municipal, vereador Mário Covas Neto.

O processo de sucessão interna foi tema de uma reunião realizada na noite de segunda-feira, 14, na sede estadual do PSDB, na capital. Os novos dirigentes municipais serão eleitos em outubro, e os estaduais em novembro.