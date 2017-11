Alckmin diz que não foi consultado sobre destituição de Tasso

O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) se posicionou contra a destituição do senador Tasso Jereissati (CE) da presidência interina do PSDB. Em nota, Alckmin disse que não foi consultado pelo presidente licenciado do partido, senador Aécio Neves (MG), sobre a decisão. “Se eu fosse (consultado), teria sido contra, porque isso não contribui para a união do partido”, afirmou o governador em posicionamento divulgado por sua assessoria de imprensa.

Nesta quinta-feira, 9, Aécio anunciou a saída de Jereissati do comando interino da sigla e indiciou como substituto o ex-governador de São Paulo Alberto Goldman, que é o mais velho entre os vice-presidentes da sigla. Segundo o senador mineiro, ele consultou “vários setores” do partido.

LEIA TAMBÉM: Janot denuncia políticos do PP por organização criminosa

“Nos meus quase 30 anos de militância no PSDB sempre agi pela unidade do partido, isso é incontestável, e sempre com enorme responsabilidade. A mesma responsabilidade que me fez indicar o senador Tasso Jereissati para cumprir adequadamente essa interinidade, como ele cumpriu, me fez, agora, nomear o ex-governador Alberto Goldman”, defendeu Aécio à jornalistas.