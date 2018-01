Alckmin deve anunciar em até uma semana o coordenador econômico da sua campanha

Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 9, que irá anunciar em até uma semana o nome do coordenador de sua equipe econômica para as eleições de 2018. Em conversa com a imprensa, na sede da legenda, em Brasília, o tucano detalhou um pouco do que deve ser seu plano de governo para a campanha eleitoral. Segundo Alckmin, a questão central de sua proposta será a retomada do emprego e a distribuição da renda, mas com política fiscal dura.

“O centro [do plano de governo] é emprego e renda. Mas a questão fiscal também será importante. O mundo que cresce tem política fiscal dura”, explicou. “[Minha proposta] será de política monetária com juro baixo e câmbio flutuante”. Alckmin não quis antecipar o coordenador porque disse que ainda precisa acertar os últimos detalhes. “Falta conversar com a noiva”, resumiu.

Como seu “cartão de visitas”, o governador apresentou tabelas que comparam o crescimento real das receitas e despesas primárias da União e do Estado de São Paulo, governado por ele desde 2011. “As reformas são necessárias. Somos pioneiros em São Paulo, [o Estado] é exemplo de ajuste fiscal. Já fizemos o ajuste. Temos que tirar esse estado pesado das costas do trabalhador”, defendeu antes de enaltecer as contas públicas do Estado. “Devemos fazer um superávit de R$ 5,4 bilhões em 2017, vamos salvar o governo federal”, afirmou.