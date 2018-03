Alckmin dança com grupo teatral antes de ser confirmado candidato do PSDB

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi chamado para dançar por um grupo teatral que se apresentava em um estande do Ministério da Integração Nacional no 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília.

Depois de conversar com o ministro da pasta, Helder Barbalho, Alckmin aceitou o convite do grupo e entrou na dança. Nesta terça-feira, 20, o PSDB lança oficialmente a candidatura de Alckmin à Presidência da República pela legenda. O evento ocorrerá na sede do partido em Brasília.

Na segunda-feira, 19, o governador de São Paulo se esquivou de comentar a jornalistas sobre como se posicionará diante do fato de ter “palanque duplo” no Estado. Seu vice, Márcio França, é pré-candidato à sucessão estadual pelo PSB e, no domingo, 18, o prefeito João Doria foi confirmado pelo PSDB para também se lançar à disputa pelo governo do Estado. Questionado pela reportagem se escolheria dar seu apoio a um dos dois candidatos, Alckmin respondeu “campanha, só a partir de julho”.