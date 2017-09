Alckmin dá recado a Doria: ‘se não puder falar bem, não diga nada’

Foto: Facebook / Reprodução

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), expôs nesta terça-feira, 5, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o clima que se instalou nos bastidores de seu partido com relação à disputa interna que tem travado com o prefeito da capital, João Doria, seu correligionário e afilhado político, em torno da indicação do nome que disputará, nas eleições gerais do ano que vem, a Presidência da República.

Indagado sobre Doria, ele lembrou de seu pai citando uma frase de Santo Antônio de Pádua: “Se não puder falar bem, não diga nada.” Questionado sobre proposta citada por Doria de usar pesquisas de intenção de voto, como preferência na escolha do candidato a presidente em 2018, Alckmin defendeu novamente a realização de prévias e disse que “a democracia começa dentro de casa”.

Após citar as primárias norte-americanas, Alckmin lembrou que foi o responsável pela realização das prévias tucanas em 2016 que definiram Doria como o candidato do partido para disputar a Prefeitura de São Paulo. “Se não tivesse prévia, Doria não teria sido o escolhido.”