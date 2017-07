Alckmin convoca reunião de emergência com tucanos em SP

Foto: Marcos Corrêa - PR

Defensor da permanência do PSDB no governo Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin está convocando dirigentes e governadores do partido para uma reunião em São Paulo na segunda-feira, 10. O objetivo do encontro, que deve acontecer no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, é tentar alinhar o discurso da legenda.

A iniciativa foi tomada em um momento de acirramento do racha entre os tucanos. O senador Tasso Jereissati (CE), presidente interino do partido, disse nesta sexta-feira, 7, que o País “beira a ingovernabilidade” e o senador Cássio Cunha Lima (PB) afirmou que a gestão Temer “pode estar diante do início do fim”.

As declarações levaram interlocutores de Temer a pedir providências aos ministros do PSDB. Governadores do partido chegaram a cogitar escrever uma nota de repúdio a Tasso, mas recuaram.