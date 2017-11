‘Ainda vai aparecer muita sujeira’, escreveu Garotinho sobre Picciani no Twitter

O ex-governador Anthony Garotinho, presidente estadual do PR no Rio, preso nesta quarta-feira, 22, com sua mulher, Rosinha, por suspeita de propina de R$ 2,6 milhões do grupo JBS, postou na segunda-feira, 20, em sua conta no Twitter pesadas críticas a outros políticos fluminenses, todos deputados estaduais pelo PMDB e alvos da Operação Cadeia Velha por envolvimento em esquema de repasses milionários do setor de transporte público – o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo.

“Denúncias da Cadeia Velha: vergonha, vergonha, vergonha !!! Ainda vai aparecer muita sujeira por aí”, escreveu Garotinho.

Picciani, Albertassi e Melo foram presos uma primeira vez na quinta-feira, 16, por ordem do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2). Na sexta, 17, porém, os colegas dos peemedebistas na Assembleia Legislativa do Rio entraram em ação e, por 39 votos a 19, derrubaram o decreto de prisão do TRF2. Nesta terça, 21, a Corte federal restabeleceu a prisão dos velhos caciques do PMDB, que já estão recolhidos na cadeia de Benfica, região Norte do Rio.