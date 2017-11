‘Ainda há juízes em Berlim. E em Brasília’, diz Janot

“Excelente decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Como se diz, ainda há juízes em Berlim. E em Brasília”, escreveu Janot em sua conta no Twitter.

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot classificou de “excelente” a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que deu liminar e derrubou a convocação de seu ex-braço direito, o procurador Eduardo Pelella, para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS.

Pelella foi chefe de gabinete e braço direito de Janot.

O ministro do Supremo acolheu os argumentos da sucessora de Janot, a procuradora-geral Raquel Dodge. Para ela, a comissão extrapolou os limites da sua atuação ao convocar Pelella, “infringindo as balizas que o princípio da separação de poderes lhe delineia e atingindo garantias constitucionais do Ministério Público”.

LEIA TAMBÉM: Eugênio Ricas é confirmado como novo diretor de combate ao crime organizado na PF

“De fato, não cabe a Comissão Parlamentar de Inquérito dedicar-se a investigar eventuais condutas censuráveis de membros do Ministério Público, muito menos sindicar eventual cometimento de crime por eles”, sustentou Raquel.

Para ela, não há dúvidas de que a convocação de Pelella tem o objetivo de “sindicar a atuação do procurador no procedimento de negociação de colaboração premiada, assunto inequivocadamente relacionado com a atividade finalística do Ministério Público”.