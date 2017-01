Aécio: Teori conduziu um dos momentos mais difíceis do País de forma equilibrada

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou em nota que o País tem uma grande dívida com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. O magistrado morreu na tarde desta quinta-feira, 19, em acidente aéreo em Paraty (RJ).

“O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do País”, escreveu Aécio, em referência à função do ministro como relator no STF da operação Lava Jato.

O senador afirmou ainda que Teori ocupou com honra a cadeira da mais alta Corte do Brasil e disse estar profundamente impactado pela tragédia.