Aécio: Maia se ‘credenciou’ para ser candidato apoiado pelo PSDB na Câmara

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou nesta terça-feira, 24, que o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se “credenciou” para ser o candidato apoiado pelos tucanos à reeleição para comandar a Câmara dos Deputados. Em um encontro político do qual participaram Maia e lideranças tucanas e de outros partidos em Belo Horizonte (MG), Aécio disse que houve um convencimento do partido de que, para o Brasil e o avanço do governo Michel Temer, o nome de Maia era o “mais natural”.

“Portanto, sem usurpar prerrogativas que não são minhas, mas a palavra que tive hoje dos líderes da nossa bancada é de que Rodrigo Maia será o candidato do PSDB e, espero, da ampla maioria da Câmara dos Deputados”, disse o tucano, ao ressalvar que a decisão do partido terá de ser formalizada pela bancada, ato que deverá ocorrer nos próximos dias.

LEIA TAMBÉM: Novos deputados tomam posse em vagas deixadas por prefeitos eleitos e secretários

Aécio destacou que a ida de Rodrigo Maia a Minas Gerais realmente é uma “deferência” aos colegas de vários partidos que participaram do ato. “Obviamente, não falo por esses partidos, mas tenho um sentimento que Rodrigo sairá com uma vitória avassaladora de Minas Gerais”, disse.