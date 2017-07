Aécio já se afastou e presidente do PSDB é Tasso Jereissati, diz Alckmin

O governador de São Paulo e um dos nomes tucanos à sucessão presidencial em 2018, Geraldo Alckmin, praticamente descartou o retorno do senador Aécio Neves (PSDB-MG) à presidência do partido. Durante visita a Ribeirão Preto, no interior do Estado, Alckmin disse que o comando da legenda, mesmo que interino, está à cargo do senador Tasso Jereissati (CE) até o afastamento definitivo a ser anunciado pelo próprio Aécio. “O Aécio já se afastou e o presidente hoje do partido (PSDB) é o Tasso Jereissati. O afastamento definitivo, ele (Aécio) já disse que vai fazê-lo; vamos aguardar”, disse o governador.

Aécio se licenciou do comando da legenda em 18 de maio, logo após ser afastado do mandato do Senado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da Lava Jato, processo no qual o senador é investigado. O mineiro reassumiu o cargo no início deste mês, mas o comando do partido seguiu com Jereissati. O senador cearense foi escolhido para a presidência do PSDB de forma interina e deve ser efetivado com o afastamento definitivo a ser anunciado por Aécio.

