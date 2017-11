‘Aécio faz o possível para deixar tudo como está’, diz Tasso em convenção do PSDB

Um dia após ser destituído da presidência interina do PSDB por Aécio Neves (MG), o senador Tasso Jereissati (CE) reforçou, nesta sexta-feira, 10, a campanha por mudanças profundas no partido. “Ele (Aécio) não nos quer conduzindo esse processo e está fazendo o possível no intuito de colocar candidatos que defendem a linha dele de deixar como tudo como está”, declarou o cearense, durante a convenção estadual da sigla em Fortaleza.

Tasso voltou a falar em “diferentes tipos de tucanos” e do momento de desafio para “separar o joio do trigo”.

LEIA TAMBÉM: Maia fala em "facada nas costas" com assédio do governo ao PSB

Defensor do desembarque imediato do PSDB do governo Temer e da entrega dos cargos de ministros, o senador oficializou a candidatura à presidência do PSDB na quarta-feira, 8. Na quinta, Aécio o destituiu do cargo de interino sob o argumento da exigência de ‘isonomia’ às vésperas da convenção nacional que vai escolher o novo presidente, em 9 de dezembro. “Existe o PSDB nosso, que teve uma grande revolução aqui no Ceará, o PSDB de Mário Covas e Fernando Henrique, que acabaram com a inflação e mudaram o Brasil, e existe o PSDB do momento, que ao longo dos anos perdeu o rumo.”