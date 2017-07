Aécio: errei e assumo por me deixar envolver nessa trama ardilosa

Em pronunciamento no plenário, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) concentrou os seus ataques ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, e disse ter sido “vítima de uma armadilha engendrada por um criminoso confesso”. Aécio optou por evitar críticas ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e até mesmo o seu habitual discurso político contra o PT.

Com isso, a oposição ficou completamente calada diante da fala de Aécio, que foi cumprimentado por parlamentares da base governista. Segundo senadores petistas, a bancada aguardava o pronunciamento do tucano para perceber qual seria o “tom” da sua fala. Como ele “poupou” a legenda, optaram por não se manifestar sobre o retorno do presidente afastado do PSDB.

LEIA TAMBÉM: Oposição protocola ação pedindo que Maia desengavete pedidos de impeachment

Logo no início do discurso, Aécio disse que não seriam permitidos “apartes” à sua fala, ou seja, que nenhum outro parlamentar poderia se pronunciar durante a sua fala. Ele aproveitou os cerca de 15 minutos para fazer uma espécie de mea culpa, dizendo que errou ao se “deixar envolver nessa trama ardilosa”, por ter deixado que os seus familiares “servissem de massa de manobra” e por ter usado palavras de baixo calão durante as conversas com Joesley.